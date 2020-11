Merino beëdigd tot interim-president Peru

Manuel Merino is dinsdag beëdigd tot interim-president van Peru. De parlementsvoorzitter volgt daarmee tijdelijk Martin Vizcarra op die maandag door het parlement werd weggestemd als president.

Vizcarra wordt ervan beschuldigd dat hij in 2014 als regionaal gouverneur steekpenningen aannam van projectontwikkelaars. Hij ontkent die aantijgingen maar heeft ook gezegd dat hij geen juridische stappen zet om aan de macht te blijven.

De politieke situatie in Peru is de laatste jaren instabiel. In de afgelopen vijf jaar was al tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. Vizcarra’s vier voorgangers zijn allemaal verdachten geweest in corruptieonderzoeken.

Merino kan tot juli 2021 staatshoofd van Peru zijn. Er staan voor april volgend jaar verkiezingen op het programma.