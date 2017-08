Mercosur wil Venezuela schorsen

Het Zuid-Amerikaans economisch samenwerkingsverband Mercosur is van plan Venezuela te schorsen als lid. De organisatie kan dat doen met een beroep op de democratieclausule in het verdrag. Volgens een Braziliaanse regeringsfunctionaris kan dat besluit zaterdag al worden genomen wanneer de ministers van Buitenlandse Zaken van de aangesloten landen in São Paulo bijeenkomen.

Mercosur wilde de ontwikkelingen in Venezuela eigenlijk nog tot het eind van het jaar aanzien. De omstreden verkiezing van afgelopen weekeinde en de arrestatie van de belangrijkste oppositieleiders maakten het noodzakelijk eerder een beslissing te nemen.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro is druk doende het parlement, waarin hij geen meerderheid heeft, uit te schakelen door de vorming van een ‘grondwetgevende raad’ met daarin vooral vazallen. Zij zullen naar verwachting het politieke bestel zodanig hervormen dat Maduro als een communistisch dictator aan de macht kan blijven.