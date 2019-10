Mensensmokkelaars vast om dodelijke oversteek

Vier mensen zijn in Frankrijk opgepakt omdat ze bootvluchtelingen met opblaasbare bootjes zouden hebben overgezet van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Bij één van die tochten, op 9 augustus, belandde een Iraanse vrouw in het water. Haar stoffelijk overschot werd later gevonden voor de Nederlandse kust.

Een van de verdachten is een 31-jarige Iraniër die bij de vrouw in de boot zat. Hij werd in september opgepakt en na verhoor vrijgelaten. Frankrijk arresteerde op maandag drie mannen, die momenteel worden verhoord. De Britse autoriteiten hebben ook twee andere Iraniërs in het vizier.