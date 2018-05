Mensenrechtenraad voor onderzoek geweld Gaza

Een onafhankelijke commissie moet het geweld van het Israëlische leger tegen Palestijnse betogers bij de grens tussen Gaza en Israël gaan onderzoeken. Daar heeft de Mensenrechtenraad van de VN toe besloten. De commissie krijgt opdracht om uit te zoeken of het humanitaire volkerenrecht is geschonden.

De gewelddadigheden rond de grens werden de afgelopen weken steeds heviger. Het leger schoot maandag zo'n zestig Palestijnse betogers dood.

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN Zeid Ra'ad al-Hussein stelde vrijdag dat het geweld „buiten alle proporties” was. Israël reageerde zeer verontwaardigd op de beslissing van de raad. Volgens Jeruzalem hebben „huichelarij en absurditeit de overhand” binnen het orgaan en is de meerderheid van de leden per definitie anti-Israël.

Van de leden in de raad stemden er 29 in met de instelling van een onderzoek, 14 onthielden zich van stemming en 2 landen stemden tegen.