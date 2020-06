Mensenrechtenraad VN wil onderzoek naar racisme

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft discriminerend en gewelddadig optreden door de politie veroordeeld. De 47 leden tellende raad gaf ook opdracht een onderzoek in te stellen naar „systematisch racisme”. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat achter de schermen druk is uitgeoefend om verwijzingen naar de Verenigde Staten uit de resolutie te halen.

De VS zijn eerder nog wel genoemd in een conceptresolutie. Daarin werd opgeroepen tot internationaal onderzoek naar politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Die eis is de afgelopen dagen afgezwakt. De roep om een internationaal onderzoek is geschrapt en later verdween ook de verwijzing naar de VS. Bondgenoten van Washington, dat zelf geen lid meer is van de raad, betoogden dat racisme een probleem is dat wereldwijd speelt.

In de aangepaste resolutie wordt Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet gevraagd een rapport op te stellen. Dat moet gaan over systematisch racisme en het schenden van de mensenrechten van Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst door politiediensten. De ambassadeur van Burkina Faso erkende dat veel concessies zijn gedaan om steun te krijgen voor de tekst.

Mensenrechtenorganisaties reageerden teleurgesteld. Zo zei het Amerikaanse ACLU dat andere landen onder druk zijn gezet om een historische resolutie af te zwakken. „De VS keren slachtoffers van politiegeweld en zwarte mensen zo weer de rug toe”, zei Jamil Dakwar van die burgerrechtenorganisatie.