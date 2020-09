Mensenrechtenraad VN veroordeelt geweld in Wit-Rusland

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft vrijdag een resolutie, opgesteld door landen van de EU, aangenomen waarin het geweld tegen burgers in Wit-Rusland wordt veroordeeld. De raad is van mening dat haar speciale rapporteur Anaïs Marin „vrije, volledige en ongehinderde toegang moet krijgen tot het land” en dat zij bovendien onbelemmerd in alle gevangenissen mag rondkijken.

De VN-organisatie ging niet zo ver om een complete onderzoeksmissie op te tuigen voor Wit-Rusland. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja had daarom gevraagd. „De omvang en bruutheid van het geweld dat op grote schaal wordt ingezet door het regime is een duidelijke schending van alle internationale normen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de VN”, aldus Tichanovskaja.

In Wit-Rusland zitten zeker 7000 mensen vast. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen dictator Alexandr Loekasjenko, die volgens velen ruim een maand geleden een nieuwe termijn als president verwierf door de verkiezingsuitslag te vervalsen. Bij de VN zijn 450 berichten binnengekomen over foltering en andere vormen van mishandeling van die gevangenen door het regime in Minsk.