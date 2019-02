Mensenrechtenraad veroordeelt geweld Venezuela

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft de gewelddadige acties van de veiligheidstroepen in Venezuela bij het blokkeren van hulpzendingen veroordeeld. „Mensen zijn doodgeschoten, anderen hebben wonden opgelopen waarvan zij niet volledig zullen herstellen”, aldus de hoge commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet zondag in een verklaring.

„Dit zijn schandalige taferelen. De Venezolaanse regering moet voorkomen dat haar troepen buitensporig geweld gebruiken tegen ongewapende demonstranten en gewone burgers.”

In Venezuela namen de spanningen tussen de oppositie en de socialistische regering in het weekend enorm toe. De controversiële president Nicolás Maduro staat geen humanitaire hulp voor de bevolking toe. Verscheidene mensen kwamen zaterdag om het leven bij botsingen aan de grenzen van het land, honderden anderen raakten gewond.

De crisis in Venezuela zal maandag ook worden besproken tijdens zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève, die VN-secretaris-generaal António Guterres zal openen. Guterres zei zondag dat hij „geschokt en bedroefd” is door de omgekomen burgers in Venezuela en riep alle partijen op om de spanningen te verminderen.