Mensenrechtenhof: België schendt recht eerlijk verkiezingsproces

België is voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg veroordeeld voor het schenden van het recht op een eerlijk verkiezingsproces. In België keurt het parlement zelf de verkiezingsuitslag goed en is daarmee rechter en partij, meent het hof. De uitspraak komt na een klacht van Waals parlementslid voor de PVDA Germain Mugemangango.

Mugemangano spande een zaak aan na de gewestverkiezingen van 2014. Hij was toen PVDA-lijsttrekker in de kieskring Charleroi, maar kwam 14 stemmen tekort om te worden verkozen. Hij vroeg een hertelling maar het nieuwe Waals Parlement wees dat verzoek af en keurde de uitslag van de verkiezingen goed. Volgens Mugemangango waren de parlemetariërs bang dat hij de plaats zou innemen van een van hen.

„Wij trokken naar het Europees Hof om aan de kaak te stellen dat in België de parlementen, federaal en in de regio’s, zowel rechter als partij zijn als het gaat over het goedkeuren van hun eigen verkiezing. Er bestaat geen onpartijdig orgaan bevoegd voor verkiezingsbetwistingen”, aldus de advocaat van Mugemangango. Het hof stelt nu dat degenen die de beslissing namen om geen hertelling toe te staan, belanghebbenden in de zaak waren. Dat kan niet volgens het hof.