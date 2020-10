‘Mensenrechten en democratie lijden onder coronapandemie’

Veel regeringen maken misbruik van de coronapandemie als excuus om critici en de pers het zwijgen op te leggen en om verkiezingen uit te stellen of aan te passen, stelt de Amerikaanse non-gouvernementele organisatie (ngo) Freedom House. Die spreekt van een uitholling van de mensenrechten en de democratie. Ook in Nederland zou de democratie te lijden hebben onder de corona-epidemie, aldus Freedom House.

Sinds de wereldwijde uitbraak van het longvirus eerder dit jaar begon, is de situatie in ruim tachtig landen verergerd. De verslechtering zou „bijzonder acuut” zijn in landen met een wankele democratie en landen met zeer onderdrukkende regimes. In minstens 91 van de 192 landen die in het rapport worden behandeld (47 procent), is sprake van het aan banden leggen van nieuwsmedia, aldus Freedom House.

Opvallend is dat Nederland één van de Europese landen is waar Freedom House een achteruitgang van de democratie vaststelt. Daarvan is onder meer ook sprake in Frankrijk, Zwitserland, Denemarken en een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa. Waarom de democratie in Nederland achteruit zou zijn gegaan, wordt niet expliciet uitgelegd in het twintig pagina’s tellende rapport.

„Wat begon als een wereldwijde gezondheidscrisis, is deel gaan uitmaken van de wereldwijde crisis van de democratie”, aldus Michael Abramowitz, voorzitter van de ngo. „Regeringen in alle werelddelen hebben hun macht misbruikt in naam van de volksgezondheid en hun kans gegrepen om de democratie en de mensenrechten te ondermijnen.”