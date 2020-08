Mensenhaar moet milieuramp Mauritius minimaliseren

Bewoners van Mauritius verwerken hun afgeknipte haar in drijvende barrières die een olieramp op hun eiland in de Indische Oceaan moeten voorkomen. Mensenhaar neemt olie op maar geen water, aldus de eigenaresse van een duurzaam toerismebureau in het Oost-Afrikaanse land.

De zelfgemaakte barrières zijn een van de pogingen om de gevolgen van een olielekkage uit een gestrande tanker voor de kust zo klein mogelijk te houden. Op het eiland is een grote campagne gevoerd om het haar te krijgen. Kapsalons boden kortingen aan degenen die haar doneren, aldus de onderneemster. In de barrières, gemaakt van netten, zitten ook suikerrietbladeren. Plastic flessen moeten voor het drijfvermogen zorgen. De barrières moeten olie bijeenhouden totdat die kan worden opgezogen.

De olie uit het Japans schip Wakashio bedreigt de stranden van Mauritius, die ook bij toeristen zeer geliefd zijn. De lekkage ontstond nadat het schip een rif voor het eiland had geraakt.

Mauritius heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en de voormalige koloniale macht Frankrijk heeft hulp gestuurd. De milieugroepering Greenpeace vreest een grote ramp. In mangrovemoerassen moest al zwarte smurrie worden verwijderd.