Mensen vanuit buitenland twee weken in quarantaine in Peking

Mensen die vanuit het buitenland aankomen in Peking, moeten twee weken in quarantaine vanwege het nieuwe coronavirus. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt.

Chinezen die besmet zijn met het longvirus worden door het bestuur van de hoofdstad verzocht om lokaal behandeld te worden en niet naar Peking te komen. De stad probeert zo te voorkomen dat er weer veel nieuwe besmettingen bijkomen.

De virusuitbraak begon in China. Ondertussen zijn er in het land ook al besmettingen gemeld van mensen die het virus in een ander land hebben opgelopen en terug zijn gereisd naar China.