Mensen mogen Wuhan toch niet verlaten van regering

China handhaaft het isolement van Wuhan. Inwoners die niet in contact zijn geweest met mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus, mogen de stad toch niet verlaten. De Chinese regering is teruggekomen op een eerder besluit om de restricties iets te versoepelen. De virusuitbraak is begonnen in Wuhan.

China maakte bekend de restricties in delen van het land iets te versoepelen, omdat het aantal nieuwe gevallen van het longvirus steeds lager werd. Wuhan is sinds 23 januari afgesloten, om verspreiding van het virus tegen te gaan. In andere delen van het land worden de versoepelingen wel doorgevoerd.

Het aantal geïnfecteerden steeg zondag met 409 tot ruim 77.000. 150 mensen overleden zondag, dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds de start van de uitbraak. Het totale dodental staat op 2592.