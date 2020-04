Mensen in omgeving Trump en Pence getest op coronavirus

Iedereen die in buurt komt van de Amerikaanse president of vicepresident wordt van tevoren getest op het coronavirus. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Zo moeten Donald Trump en Mike Pence gezond worden gehouden.

„De arts van het Witte Huis moet ervoor zorgen dat de president en vicepresident gezond blijven. Daarom starten we vandaag met het testen van iedereen die in de buurt komt van een van hen. Zo willen we de kans op besmetting zoveel mogelijk verkleinen”, aldus het Witte Huis in een verklaring.

Trump is al twee keer getest op het coronavirus. Beide tests waren negatief. Pence is een keer getest en ook hij bleek niet besmet met het longvirus.