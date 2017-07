Mensen gered uit kabelbaan Keulen

De hulpdiensten hebben zondag bij Keulen tientallen mensen gered die vast waren komen te zitten in een kabelbaan over de Rijn. In totaal 32 gondeltjes waren door een defect tot stilstand gekomen, waarna de circa zeventig inzittenden door de brandweer uit hun benaderde positie verlost moesten worden.

Een deel van de mensen kon met ladders worden bevrijd, andere slachtoffers werden abseilend uit de gondels gehaald. De gemeente Keulen meldde zondagavond op Twitter dat alle inzittenden weer op vaste grond staan.

De kabelbaan ging zondagmiddag rond 15.30 uur kapot. Volgens Duitse media was een gondel deels uit het geleidingssysteem geschoten. Meer dan honderd brandweerlieden en andere hulpverleners rukten uit om de slachtoffers te helpen. Dat bleek niet eenvoudig door de harde wind.