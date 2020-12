Mensen aangereden in voetgangersgebied Duitse stad Trier

Een automobilist heeft in de Duitse stad Trier mensen aangereden in een voetgangerszone. Er vielen volgens de lokale autoriteiten zeker twee doden. Ook zouden minstens tien mensen gewond zijn geraakt, bericht omroep SWR.

De politie zegt dat een aanhouding is verricht. Het zou gaan om de bestuurder. Mensen worden opgeroepen de binnenstad te mijden. Het is nog onduidelijk of sprake was van een ongeval of opzet. Trier ligt in het zuidwesten van Duitsland, in de buurt van de grens met Luxemburg.