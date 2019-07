Menselijke botten gevonden bij Waterloo

Bij opgravingen bij de hoeve van Mont-Saint-Jean in het Belgische Waterloo zijn menselijke beenderen gevonden. Het gaat om de eerste opgravingen ooit op deze plek die een belangrijke rol speelde in de slag bij Waterloo. Dat meldt brouwerij John Martin, eigenaar van de hoeve. De opgravingen worden uitgevoerd door de Britse liefdadigheidsorganisatie Waterloo Uncovered, in samenwerking met archeologen van het Waalse gewest.

De aangetroffen resten zijn waarschijnlijk benen die geamputeerd werden. Zeker drie benen zijn blootgelegd en een ervan lijkt boven de knie sporen te dragen van de zaag van een chirurg. Tijdens de slag was de boerderij een veldhospitaal voor Engelse soldaten, waar naar schatting 6000 gewonden verzorgd werden.

„Dit is een belangrijke ontdekking”, zegt Anthony Martin van John Martin. „Toen we de hoeve in 2013 kochten, waren we ons bewust van het historisch belang ervan. De ontdekking van concrete sporen van de slag bij Waterloo voegt er vandaag een ongeëvenaarde emotionele dimensie aan toe.” Tony Pollard, hoofdarcheoloog van Waterloo Uncovered, heeft het over een „historisch moment”.