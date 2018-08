Mens en dier in de problemen door zomerhitte in Europa en Azië

De aanhoudende hitte zorgt in grote delen van Europa voor problemen. In Frankrijk moest vrijdag een kernreactor worden stilgelegd, en op Zwitserse bergweiden worden koeien door het leger afgekoeld. Ook in Oost-Azië staat het kwik ongekend hoog.

Een kernreactor bij Lyon (Saint Alban) moest vrijdag worden stilgelegd en de werking van een andere reactor in de Elzas, nabij de Duitse grens, werd beperkt. Volgens het energiebedrijf EDF is de veiligheid niet in gevaar. De maatregelen zijn genomen omdat de hoge temperaturen van het gebruikte koelwater problemen kunnen veroorzaken als dat terugstroomt in de Rijn of de Rhône.

Wegens de hitte en de lage waterstanden heeft chemieconcern BASF besloten een deel van de productie in het Duitse Ludwigshafen te beperken. Door de lage waterstanden is de aanvoer van grondstoffen verminderd en mag er minder koelwater worden ingenomen.

Ook op Zwitserse bergweiden is het heet en droog. Om de dorstige koeien te laven is nu het leger ingezet. De militairen vliegen met helikopters met grote tanks water eronder hangend naar de afgelegen gebieden in de Alpen. Grasland dat via de weg of een behoorlijk pad is te bereiken, blijft de verantwoordelijkheid van de boer.

Portugal en Spanje zuchten onder de hitte. Sinds donderdag worden op veel plaatsen temperaturen van ruim boven 40 graden gemeten in grote delen van beide landen, schreef de Portugese krant Público vrijdag. Elders op het Iberische schiereiland is het ook zeer heet. In Spanje worden in grote delen van het land waarden van meer dan 40 graden gemeten.

Oorzaak van de hittegolf, die volgens meteorologen zeker tot zondag zal duren, is de hete zuidenwind die vanuit Afrika waait.

De temperatuur van het oppervlaktewater in de Noordzee nadert recordhoogten, meldde het Duitse Bondsbureau voor Scheepvaart en Hydografie (BSH) in Hamburg vrijdag. In juli lag de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op 16,3 graden, een tiende graad onder de recordtemperatuur van 2014.

De BSH verwacht een verdere stijging door de aanhoudende warmte. De temperatuurstijging tussen maart en juli was met 11,4 graden uitzonderlijk groot en snel en is nog niet eerder geregistreerd.

In Oost-Azië is het eveneens heet. Het dodental in Zuid-Korea als gevolg van de extreme hitte is opgelopen tot 35. Deze zomer ligt het aantal sterfgevallen vanwege de hitte drie- tot vijfmaal zo hoog als in voorgaande jaren. Ook in Noord-Korea zuchten de inwoners onder hoge temperaturen. De staatskrant Rodong Sinmun noemde de hitte een natuurramp.