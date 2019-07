Menigte verzet zich tegen uitzetting

Honderden mensen hebben zich in Leipzig op straat verzet tegen de uitzetting van een Koerdische man uit Syrië. Eerst blokkeerden rond dertig betogers de straat waar de man zou worden opgehaald. Het aantal mensen dat zich tegen de politie keerde groeide snel tot circa vijfhonderd, berichtte de Leipziger Volkszeitung.

Aanvankelijk gingen enkele tientallen mensen voor de politieauto’s zitten en zij blokkeerden de straat ook met meubels. Ze riepen onder meer „wij zij hier luidkeels, omdat u de buurman steelt”. De politie kon de man uit de woning halen en plaatste hem in een busje, maar dat kon niet wegrijden. Later slaagde de politie er naar eigen zeggen in de man relatief onopvallend en te voet uit de wijk te loodsen. Toen de menigte dit vernam, ontstonden ongeregeldheden. De politie werd belaagd met onder meer flessen en ze voerde charges uit. Daarbij zijn volgens plaatselijke media gewonden gevallen.

De Koerdische Syriër wordt niet naar Syrië uitgezet, maar naar Spanje, het eerste Europese land dat hij aandeed.