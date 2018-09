Menigte bij uitvaart separatist Zachartsjenko

Voor de uitvaart van de Oost-Oekraïense pro-Russische separatistenleider Aleksandr Zachartsjenko zijn tienduizenden mensen op de been gekomen. De 42-jarige Zachartsjenko werd afgelopen vrijdag bij een bomaanslag samen met zijn lijfwacht vermoord.

Hij is in de opstandige regio Donbass de belangrijkste figuur in het pro-Russische kamp die sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2014 is gedood, meldde de BBC. Het Kremlin heeft verontwaardigd gereageerd op de moord waar de regering van Oekraïne achter zou zitten. Moskou liet weten dat verder praten over het conflict geen zin heeft.

Het was niet de eerst bomaanslag waar Zachartsjenko het doelwit van was. Hij overleefde er een in augustus 2014.

De oorlog in Oost-Oekraïne is een gevolg van het afzetten van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj begin 2014. De in 2010 gekozen Janoekovitsj komt uit de regio Donbass. Hij werd in februari 2014 tijdens hevige onlusten afgezet en vluchtte naar Rusland. Veel Oekraïners die zich door hun taal, cultuur of inkomen nauw verwant voelen met Rusland, zien zijn afzetting als een uiterst rechtse staatsgreep.