Menigte bestormt gemeentehuis na brand Londen

Tientallen woedende betogers hebben vrijdag het hoofdkwartier van de Londense deelgemeente Kensington en Chelsea bestormd. Ze probeerden naar de bovenste verdiepingen te gaan om verhaal bij bestuurders te halen. De politie blokkeerde hun weg in het gemeentehuis.

In de deelgemeente ging woensdag in korte tijd een flatgebouw met 120 relatief goedkope appartementen in vlammen op. Het officiƫle dodental staat nog op dertig, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal fors oploopt.

Er waren al jaren conflicten over het gebouw, onder meer over de gebrekkige brandveiligheid. Een actiegroep heeft de gemeente en de verhuurdersmaatschappij meerdere malen van ernstige nalatigheid beschuldigd.