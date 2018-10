Meng neemt ontslag als directeur Interpol

De Chinees Meng Hongwei heeft met onmiddellijk ingang ontslag genomen als directeur van Interpol. Dat heeft de internationale politieorganisatie op haar site bekendgemaakt. De Zuid-Koreaan Kim Jong-yang zal hem voorlopig vervangen. Tijdens de algemene vergadering in Dubai in november zullen de bij Interpol aangesloten landen een nieuwe baas kiezen voor de periode tot 2020.

De 64-jarige Meng vloog eind vorige maand naar China en werd na zijn landing aangehouden en meegenomen voor verhoor. De Chinese waakhond tegen corruptie liet zondagavond pas weten dat de autoriteiten een gerechtelijk onderzoek naar hem hebben ingesteld omdat ze hem verdenken van wetsovertreding.

Meng, die onderminister van Publieke Veiligheid is geweest in China, was in Frankrijk, waar de internationale politieorganisatie haar hoofdkwartier heeft, als vermist opgegeven. De Franse politie beschouwde de zaak als een „zorgwekkende verdwijning”. De vrouw van Meng kreeg in Lyon politiebescherming na te zijn bedreigd.