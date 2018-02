Memo knaagt aan integriteit FBI én Mueller

Wekenlang hield het memo van het Republikeinse Congreslid Devin Nunes Washington bezig. Nu het is vrijgegeven zijn FBI en speciaal aanklager Robert Mueller speelbal.

Wat zijn de belangrijkste punten uit het vrijdag vrijgegeven memo?

Nunes stelt dat de FBI en Justitie informatie hebben laten uitlekken. Daarnaast concludeert hij dat de FBI op grond van een omstreden rapport toestemming heeft gekregen voor het afluisteren van Carter Page, een vooraanstaande campagnemedewerker van Trump. Dat rapport zou zijn betaald door de Clintons en dus zou de toestemming op oneigenlijke gronden zijn verleend.

FBI-baas spreekt van moeilijke tijden

Waarom maken de FBI en Justitie bezwaar tegen het vrijgeven van het rapport?

Hoofdbezwaar is dat er geheime informatie in het stuk staat. Het is schadelijk voor medewerkers, informanten en justitieel onderzoek als dat publiek bekend wordt. Daarnaast zegt de FBI dat de opstellers, die een samenvatting maakten van verhoorverslagen, niet altijd zorgvuldig zijn in hun weergave.

Welk belang hebben de rechtse Republikeinen bij het openbaar maken van het memo?

Zijn zien in de kwestie-Page het bewijs dat de FBI en Justitie niet onpartijdig zijn bij het onderzoek naar de Russische connectie. Rechtse Republikeinen hebben al langer het idee dat deze diensten op de hand zijn van de Democraten en de president ten val willen brengen. Trumps adviseur Kellyanne Conway zei over Muellers onderzoek: „Het stond meteen al vast dat dit tegen Donald Trump gericht zou zijn, en ze waren pro-Hillary. Ze kunnen met geen mogelijkheid gezien worden als objectief of transparant of evenwichtig of eerlijk.”

Welk effect kan dit hebben op het onderzoek van speciaal aanklager Mueller?

Dat is nog niet helemaal in te schatten. In ieder geval knaagt het rapport aan het imago van de FBI. De integriteit van deze dienst wordt hiermee ter discussie gesteld. Dat zal ook afstralen als Mueller uiteindelijk met een rapport komt. Verder wordt Rod Rosenstein, onderminister van Justitie, in diskrediet gebracht omdat hij het verzoek tot afluisteren van Page ten onrechte goedkeurde. Formeel opereert speciaal aanklager Mueller onder Rosenstein. Als Trump Mueller zou willen ontslaan, dan zou hij dit eerst met Rosenstein moeten doen.

Hoe ver staat het met het onderzoek van Mueller?

Inmiddels heeft Robert Mueller vier ex-medewerkers van Trumps campagne aangeklaagd. De laatste weken zijn er berichten dat hij met zijn onderzoek de president en zijn familie nadert. Hij onderhandelt met de advocaten van de president over verhoor van Trump. Deze liet vorige week weten naar zo’n verhoor uit te kijken. Bijna gelijktijdig werd bekend dat Trump afgelopen zomer probeerde Mueller te ontslaan, maar daarvan werd weerhouden door een adviseur. De wetsvoorstellen zijn voorlopig gestrand in het Congres.

Welke tegenargumenten voeren Democraten aan op de suggestie dat Mueller en de FBI op hun hand zijn?

Belangrijkste tegenargument is dat de FBI tijdens de verkiezingen onder leiding van directeur James Comey stond. Democraten verwijten hem juist dat hij Trump een overwinning bezorgde door enkele dagen voor de presidentsverkiezingen het onderzoek te heropenen tegen Hillary Clinton, die tegen de regels in gebruik had gemaakt van haar privéserver voor geheime staatszaken. Tweede tegenargument is dat Trumps medewerker Carter Page al sinds 2014 door de FBI in de gaten werd gehouden om zijn contact met de Russen.