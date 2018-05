De politie in de Amerikaanse staat Californië is uitgerukt voor een mogelijke schietpartij op een middelbare school. Lokale media schrijven over een schutter die rond zou lopen op de campus van de school in Palmdale. De autoriteiten kunnen nog niet bevestigen of daadwerkelijk is geschoten.

Palmdale ligt ten noorden van de stad Los Angeles. De school is afgegrendeld. Op Twitter waarschuwen scholieren elkaar dat er een man met een wapen rondloopt en roepen op niet naar de school te komen.