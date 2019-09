Melding klokkenluider over Trump vrijgegeven

Een brief van de klokkenluider die aan de basis staat van een politieke rel in de Verenigde Staten, is vrijgegeven. De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het document op internet gezet.

De anonieme klokkenluider trok aan de bel over een telefoontje dat president Trump voerde met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski. De functionaris luisterde zelf niet mee met het gesprek, maar zegt dat medewerkers van het Witte Huis hem informeerden over de inhoud.

De kern van de klacht is dat Trump het gesprek zou hebben misbruikt voor politieke doeleinden. „Hij wilde druk uitoefenen op de Oekraïense leider om dingen te doen die een bijdrage konden leveren aan de herverkiezing van de president in 2020”, schrijft de klokkenluider.

De functionaris zei later te hebben vernomen dat hoge medewerkers van het Witte Huis hadden ingegrepen om de toegang te beperken tot het gespreksverslag. Daar zou volgens de bron uit zijn gebleken dat dat ze „de ernst begrepen van wat gebeurde in het telefoongesprek”.