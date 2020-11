Melania zwijgt over oproep aan Trump om verlies toe te geven

De Amerikaanse first lady Melania Trump heeft haar echtgenoot, de Amerikaanse president Donald Trump, geadviseerd om zijn verlies bij de presidentsverkiezingen toe te geven aan rivaal Joe Biden. Dat meldt CNN op basis van niet nader genoemde bronnen dichtbij het presidentieel paar.

Melania zelf heeft dat niet openlijk toegegeven. Ze stuurde zondag een tweet met de tekst: „Het Amerikaanse volk verdient eerlijke verkiezingen. Elke legale - niet illegale - stem moet worden geteld. We moeten onze democratie met volledige transparantie beschermen.”

Afgaande op de tweets van de president zondag is hij niet van plan om zijn verlies toe te geven. Hij kondigde opnieuw aan de uitslag juridisch aan te vechten en beschuldigde dat de media te vroeg Biden als winnaar hebben aangewezen. Trump voerde voor zijn beweringen geen bewijs aan.

Trumps schoonzoon Jared Kushner zou dit weekend zijn schoonvader ook hebben benaderd over het erkennen van diens verkiezingsnederlaag, aldus twee anonieme bronnen tegen CNN. Kushner, een belangrijk adviseur van Trump, zou daar met hem over hebben gesproken nadat het campagneteam van Trump zaterdag had verklaard dat de race nog niet gelopen is.