Melania Trump bezoekt slavenkerker in Ghana

De Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump heeft in Ghana een kasteel bezocht waar vroeger slaven vastzaten. Ze noemde dat een „erg emotionele” ervaring die ze „nooit zal vergeten”.

De first lady kreeg een rondleiding van bijna een uur in het fort uit de zeventiende eeuw, dat is gebouwd door de Zweden. Zij gebruikten het voor de handel in hout en goud. Later zaten in het complex ook slaven vast die bestemd waren voor de Nieuwe Wereld. Melania bracht ongeveer 10 minuten door in een donkere kerker.

De presidentsvrouw is bezig met haar eerste bezoek aan Afrika. Ze bezocht eerder al een kliniek voor kinderen in de Ghanese hoofdstad Accra. Melania reist later door naar Malawi, Kenia en Egypte.