Melania Trump bezoekt Malawi

De Amerikaanse first lady Melania Trump brengt een bezoek aan Malawi, haar tweede stop in een vijfdaagse soloreis door Afrika. Ze kwam donderdagochtend aan in hoofdstad Lilongwe na een vlucht van zes uur uit Ghana.

Melania legt tijdens haar trip de nadruk op kinderwelzijn. Er staat in Lilongwe onder meer een bezoek aan een bezoek aan een basisschool op de agenda. Daar krijgt de first lady naar verwachting een rondleiding door klaslokalen, woont ze een les Engels bij, ontmoet ze docenten en zal ze lesboeken en voetballen doneren.

De Amerikaanse gaat later nog thee drinken met presidentsvrouw Gertrude Mutharika. Er staan later ook bezoeken aan Kenia en Egypte op de agenda.