Melania neemt hotelkamer van 95.000 dollar

Tijdens haar recente bezoek aan Afrika blijkt presidentsvrouw Melania Trump een fortuin te hebben uitgegeven aan een hotelkamer in de Egyptische hoofdstad Caïro. De rekening voor één overnachting in het vijfsterrenhotel InterContinental Cairo Semiramis bedroeg 95.000 dollar (83.000 euro), melden Amerikaanse media.

De media winden zich vooral op over het feit dat Melania Trump niet eens de nacht heeft doorgebracht in het hotel. Ze verbleef in totaal zes uur in Caïro.

Met haar torenhoge hotelrekening overtroeft Melania haar man Donald. Die presenteerde de Amerikaanse belastingbetalers in juli een nota van ruim 68.000 dollar (59.000 euro) voor een verblijf van twee nachten in zijn eigen golfhotel in Schotland.