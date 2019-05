Meisje pleegt zelfmoord na Instagram-poll

Een 16-jarig meisje in Maleisië heeft zelfmoord gepleegd nadat ze een poll met de vraag ”dood of leven” op Instagram had geplaatst. „Erg belangrijk, help me kiezen D/L”, stond er bij het bericht. Van de mensen die stemden, koost 69 procent voor ”dood”.

Een advocaat, die ook provinciaal bestuurder is, vindt dat de mensen die voor ”dood” kozen, moeten worden vervolgd voor het aanzetten tot zelfmoord. Ramkarpal Singh vraagt zich in lokale media af hoe het kan dat mensen dit doen. „Had het meisje nog geleefd als deze mensen anders hadden gekozen? Een poging tot zelfmoord is strafbaar in Maleisië, aanzetten tot zelfmoord dan mogelijk ook.”

De Maleisische minister van Jeugd en Sport zegt tegen Maleisische kranten dat er een nationale discussie nodig is. „Ik maak me oprecht zorgen om de geestelijke gezondheid van onze jeugd.”