Een elfjarig meisje is in Engeland overleden nadat ze op straat was geraakt door een reservewiel dat van een voorbijrijdende auto vloog. Het incident was in de plaats Manby in het graafschap Lincolnshire.

Amalia Wood wandelde op het trottoir langs de weg toen het wiel losraakte van een Land Rover Discovery. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar woensdag aan haar verwondingen, aldus Britse media.

Het is niet duidelijk hoe het wiel is losgeraakt.