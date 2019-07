Een 6-jarig meisje is in de VS om het leven gekomen doordat ze werd geraakt door een golfbal die door haar vader was weggeslagen. De bal kwam tegen haar hoofd. Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht waar het korte tijd later overleed.

Het incident was op een golfbaan in Orem in de staat Utah. Het meisje zat in een golfkarretje op ongeveer 20 meter van de plaats waar haar vader het balletje wegsloeg. De politie gaat uit van een tragisch ongeval, meldden Amerikaanse media.