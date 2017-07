Meisje en grootouders in België doodgestoken

In het Belgische dorp Moere bij het West-Vlaamse Gistel zijn dinsdagavond drie mensen doodgestoken, meldde de VRT in de nacht van dinsdag op woensdag.

Het gaat om een 17-jarig meisje en haar grootouders, die werden doodgestoken door een 25-jarige man uit Varsenare. De dader zou de ex-vriend van het meisje zijn. Na de steekpartij sloeg hij op de vlucht, het is niet duidelijk of hij al is aangehouden.

De dader zou eerst het meisje hebben aangevallen, waarop haar grootouders hem tevergeefs probeerden te overmeesteren. De ouders van het meisje zijn op reis, en vernamen het nieuws volgens de VRT via sociale media.