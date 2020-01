Een 9-jarig meisje uit het Belgische Riemst heeft zonder het te weten 4482 euro uitgegeven aan spelletjes voor de iPad. Dat meldt Het Belang van Limburg.

De rekening was bestemd voor de tante van Sofie Philippens (9). Die gaf haar nichtje de tablet twee jaar geleden cadeau, nadat ze die had aangeschaft met behulp van haar creditcard. Die betalingsmethode bleek nog actief. Elke keer als het meisje onbewust edelstenen in het spel kocht, werden tientallen euro’s in rekening gebracht.