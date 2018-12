Meisje (4) dood door ongeval Zwitserse piste

Een 4-jarig meisje is in Zwitserland om het leven gekomen door een ongeval op de skipiste. Het Zwitserse kind kwam in botsing met een andere skiër en raakte zwaargewond. Ze overleed vrijdagavond laat in het ziekenhuis, aldus de politie in Bern zaterdag.

Het ongeval was op de piste bij Lenk in het kanton Bern. De peuter werd met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen, waar het meisje later overleed. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht, aldus Zwitserse media. De man waarmee het kind botste, is door de politie verhoord.