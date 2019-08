Meisje (3) ontvoerd, verkracht en onthoofd

Een 3-jarige meisje is in India ontvoerd, verkracht en onthoofd. De politie in de oostelijke deelstaat Jharkhand arresteerde drie mannen. Twee van hen hebben een bekentenis afgelegd.

De peuter werd meegenomen op een station in de stad Jamshedpur. Ze was daar samen met haar moeder en een begeleider. Op bewakingscamera’s is te zien hoe een man het slapende meisje in zijn armen meeneemt.

Op basis van de beelden kon de politie enkele verdachten opsporen. Die leidden de politie naar het onthoofde lijkje van het meisje dat in een tas was gestopt en op een afgelegen plek was achtergelaten. Ook de begeleider van de moeder is aangehouden.