Meghan weer aan ’t werk

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is weer in de openbaarheid getreden met een bezoek aan een vrouwenopvanghuis in Vancouver. Het Downtown Eastside Women’s Centre heeft trots een foto verspreid van het bezoek van de beroemde hertogin. Canadese media meldden dat het algemeen bekend is dat ze in de omgeving van Vancouver verblijft, maar dat dit voor het eerst is sinds de rel over de plannen van Meghan en Harry dat ze er in het openbaar is gezien.

Het echtpaar vertrok onverwacht voor de kerstvakantie naar Canada. En afgelopen week schokte het de koninklijke familie en Britse media met de mededeling dat ze nog slechts een bescheiden rol in het koninklijk huis willen spelen. Harry en Meghan willen bijvoorbeeld de helft van het jaar in Canada gaan wonen.

Veel Britse media verwijten de Amerikaanse Meghan hierachter te zitten en hebben het over de ‘Megxit’. De twee zouden zo misbruik maken van het kolossale vermogen aan geld en goederen dat ze dankzij het koninklijk huis bezitten. Meghan en Harry willen zichzelf onder meer gaan bedruipen met de merknaam Sussex.

Koningin Elizabeth II, die ook koningin van Canada is, heeft maandag crisisoverleg gevoerd met kleinzoon Harry, prins William en prins Charles. Er is besloten dat er een overgangsperiode komt om te kijken wat voor rol Harry en Meghan kunnen spelen en wanneer ze huidige functies neerleggen.