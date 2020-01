‘Meghan Markle sluit voice-overdeal met Disney’

Het lijkt erop dat Meghan Markle terug keert naar de televisie. De vrouw van prins Harry heeft een deal gesloten met Disney, meldt The Times. Ze spreekt een voice-over in in ruil voor een donatie aan hulporganisatie Elephants Without Borders, die zich inzet voor het behoud van olifanten in het wild.

Markle zou de voice-over al hebben opgenomen voordat zij en prins Harry voor zes weken naar Canada vertrokken om daar met hun zoontje kerst te vieren en na te denken over hun toekomst.

Het paar maakte woensdag bekend een stap terug te willen doen als ‘senior’ leden van het Britse koningshuis. Ze willen zich de komende tijd nog steeds bezig houden met koninklijke verplichtingen, maar zich ook richten op nieuwe liefdadigheidsdoelen. De stap is in Britse koninklijke kringen niet goed gevallen.