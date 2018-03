Meghan Markle in het geheim gedoopt

Meghan Markle heeft zich afgelopen dinsdag in Londen laten dopen, meldden Britse media donderdag. De aartsbisschop van Canterbury gebruikte bij de doopplechtigheid speciaal water uit de rivier de Jordaan.

De plechtigheid werd bijgewoond door haar aanstaande echtgenoot prins Harry. Verder was er een handvol mensen van het koninklijke hof aanwezig. Zo was Camilla Parker-Bowles, de vrouw van prins Charles, erbij. Prins William en koningin Elizabeth lieten verstek gaan.

Meghan mag zich nu officieel lid van de Church of England noemen. Ze hoefde overigens niet gedoopt te worden om met prins Harry te mogen trouwen. Ze deed het toch uit respect voor koningin Elizabeth, die het hoofd is van de Church of England.