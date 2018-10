Meghan Markle, hertogin van Sussex, zwanger

Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry is zwanger. Ze verwacht haar baby in de lente van volgend jaar, zo heeft het Britse koningshuis laten weten. De Amerikaanse Markle trouwde in mei dit jaar met Harry, de kleinzoon van koningin Elizabeth II. Daarbij kregen ze de titels hertog en hertogin van Sussex.

De trouwerij in Windsor genoot wereldwijd enorme belangstelling. Harry staat in lijn van troonopvolging op nummer 6 en lijkt onder het publiek en bij de media populairder dan zijn oudere broer William. Die moet te zijner tijd na hun vader Charles koning worden.

De 34-jarige Harry en zijn 37-jarige Californische echtgenote zijn maandag net aangekomen in Australië. Volgens Australische media hebben ze tien medewerkers meegenomen, inclusief een kapper en een perswoordvoerder. Er zou ook een bevriend echtpaar uit Toronto onofficieel ‘meeliften’. Het is Harry en Meghans eerste officiële buitenlandse bezoek als echtpaar. Het bezoek is vooral gericht op de Invictus Games, een paralympisch sportevenement dat dit jaar in Sydney is. In 2020 zijn die in Den Haag.

Het paar is na aankomst in Sydney naar het Admiraliteitshuis gegaan, een landhuis waar de gouverneur-generaal, de vertegenwoordiger van de Britse vorst, zetelt. Harry en Meghan bezoeken negen dagen lang onder meer Sydney, Melbourne en een eiland voor de Australische noordoostkust (Fraser Island). Ze gaan dan naar andere ‘koninklijke Britse bestemmingen’ zoals Fiji, Nieuw-Zeeland en Tonga. Ze behoren tot zestien landen waar de Britse vorst staatshoofd is.