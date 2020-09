Meghan eert overleden Ruth Bader Ginsburg

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft zich gevoegd in de rij van beroemdheden die de lof zingen van de vrijdag overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg (87). In een verklaring laat Meghan weten dat Ginsburg een inspiratie voor haar was.

„Met een onvergelijkelijke en onuitwisbare nalatenschap zal Ruth Bader Ginsburg voor altijd herinnerd worden als een vrouw van genialiteit, een moedige opperrechter en een mens met een diepe overtuiging”, schrijft Meghan. „Ze is voor mij van jongs af aan een ware inspiratiebron geweest. Eer haar, onthoud haar, handel in haar geest.”

Ginsburg was sinds 1993 een van de leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Ze stond bekend als voorvechter van vrouwenrechten.