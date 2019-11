Megavangst drugs in Russisch lab

De Russische politie heeft vrijdag een grote partij drugs in beslag genomen met een waarde van 100 miljoen euro. Het gaat om twee ton zogeheten flakka, een zware drug die ernstige hallucinaties kan veroorzaken. De politie trof de drugs aan in een laboratorium in het dorp Tosno, tientallen kilometers buiten Sint-Petersburg.

Er zijn drie verdachten opgepakt. Flakka wordt onder andere te koop aangeboden op het ‘dark web’, een afgeschermd deel van het internet.

De Russische autoriteiten hebben aangekondigd een speciale instantie op te richten die de onlinedrugshandel te lijf moet gaan.