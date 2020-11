Megaupload-oprichter Kim Dotcom mag worden uitgeleverd aan VS

De Duitse internetondernemer Kim Dotcom, bekend als oprichter van hostingbedrijf Megaupload, mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, heeft een Nieuw-Zeelandse rechtbank woensdag geoordeeld. Het Hooggerechtshof van dat land heeft wel bepaald dat hij en een medeverdachte nog in beroep mogen gaan tegen de uitlevering.

Dotcom (geboren als Kim Schmitz) probeert samen met drie medeverdachten, onder wie de Zwollenaar Bram van der Kolk, al sinds 2012 te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd. In dat jaar deed de Nieuw-Zeelandse politie een inval in Dotcoms huis in de stad Auckland. De Amerikaanse autoriteiten willen de vier mannen vervolgen in verband met de voormalige website Megaupload, die in 2012 op last van de Amerikaanse federale politiedienst FBI werd gesloten na een veroordeling om internetpiraterij.

Het Nieuw-Zeelandse Hooggerechtshof zette woensdag een streep door een uitspraak van een Hof van Beroep, dat eerder had geoordeeld dat er sprake was van een procedurefout. Wel krijgen de vier nog een keer de kans om hun uitlevering aan te vechten.