‘Megalading drugs ook voor Nederlandse markt’

De megalading cocaïne die is aangetroffen in de Amerikaanse stad Philadelphia, was mogelijk niet bestemd voor de Amerikaanse markt. Ingewijden zeggen tegen de lokale zender NBC10 dat de harddrugs naar Nederland en Frankrijk gebracht hadden moeten worden.

De autoriteiten vonden aan boord van vrachtschip MSC Gayane vele duizenden kilo’s cocaïne. De straatwaarde kan meer dan een miljard dollar (ruim 893 miljoen euro) bedragen. Bronnen rond het onderzoek zeggen tegen CBS News dat mogelijk nog veel meer drugs verstopt zijn aan boord. De doorzoeking is nog gaande.

De illegale vracht zat in een zevental containers. De autoriteiten hebben meerdere bemanningsleden opgepakt. Zij verklaarden dat de cocaïne op zee aan boord is gebracht. De drugs zouden zijn aangevoerd met bootjes.