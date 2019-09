Megabrand in chemische fabriek Rouen

Een grote brand in een chemisch bedrijf in de Noord-Franse plaats Rouen heeft het gebied daaromheen platgelegd. Mensen moeten van de autoriteiten binnen blijven, scholen zijn gesloten en er wordt aangeraden zo min mogelijk te reizen. Zo’n zestig brandweerwagens zijn met tweehonderd brandweermannen uitgerukt om de vlammen onder controle te krijgen.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn bij de chemische fabriek. In 2013 ontsnapte een stinkend gas uit de fabriek, dat zelfs tot Parijs te ruiken was. Twee jaar later lekte 2000 liter olie naar buiten, dat in het riool van Rouen terechtkwam.

ALERTE - Explosions & gigantesque #incendie dans l'usine #Lubrizol de #Rouen, classée #Seveso. Population confinée, établissements scolaires fermés aujourd'hui. Les pompiers ne parviennent pas à maîtriser le feu, des renforts d'autres départements engagés.pic.twitter.com/sc4Tie3w0T — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 26, 2019

De fabriek is van het Amerikaanse Lubrizol, dat eigendom is van multimiljardair Warren Buffett.