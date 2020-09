Mega-opbrengst verwacht voor portret door Botticelli

Een portret van een onbekende jongeman geschilderd door de Italiaan Sandro Botticelli (1445-1510) zou op veiling komende winter, bij Sotheby’s in New York, zo’n 80 miljoen dollar moeten opbrengen. Dat melden buitenlandse media. Volgens Sotheby’s is de verwachting zo hoog, omdat het een erg belangrijk en zeer zeldzaam stuk is. De meeste werken van Botticelli hangen in musea en slechts een dozijn daarvan zijn portretten.

Daarbij is dit exemplaar van grote kwaliteit. „Onze jongeman is 550 jaar oud, maar hij ziet eruit alsof hij hier vanmorgen had kunnen binnenwandelen,” zei George Wachter, Sotheby’s specialist op het gebied oude meesters, volgens The Guardian. „Hij is een echte schoonheid, in alle tijden.”

Het veilinghuis ziet het werk, waarop de knappe jongeling een rond schilderijtje vasthoudt, zelfs als een van de belangrijkste portretten die ooit zijn aangeboden. Van Goghs Portret van dokter Gachet ging voor 82,5 miljoen dollar van de hand, een wereldrecord in 1990.

De Botticelli is van een particulier.