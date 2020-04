Meeste Vlaamse coronadoden in verpleeghuizen

In Vlaanderen zijn inmiddels meer coronadoden geteld in verpleeghuizen dan in ziekenhuizen. Volgens de jongste cijfers stierven tot nu toe 953 mensen in Vlaamse woonzorgcentra tegen 914 in ziekenhuizen.

In heel België bezweken het afgelopen etmaal 303 patiënten: een derde daarvan in ziekenhuizen en twee derde in de woonzorgcentra. Bij de sterfgevallen in de verpleeghuizen wordt vaak vermoed dat het coronavirus een grote rol heeft gespeeld.

Het aantal patiënten op de intensieve zorg steeg iets tot 1234, daarvan hebben 940 beademing nodig. Het totale aantal ziekenhuisopnames is wel geleidelijk aan het dalen, maar het risico op een nieuwe piek blijft bestaan, aldus de autoriteiten.