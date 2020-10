Meeste vermiste Italianen na noodweer in noordwesten terecht

Bijna alle Italianen die werden vermist na het noodweer dat vooral het noordwesten vrijdag trof, zijn terecht. Plaatselijke media meldden dat 21 van de 22 vermisten zijn getraceerd. Wel vielen er twee doden als gevolg van de hevige regens en de storm.

Er viel in de regio in korte tijd evenveel regen als normaal in een half jaar tijd. Er is sinds 1958 niet zoveel regen in enkele uren naar beneden gestort. De schade als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen is enorm, maar het aantal slachtoffers is relatief gering, zeker in vergelijking met het noodweer van 1994 dat zeventig mensenlevens in het noordwesten van Italië eiste. De zwaar getroffen regio’s Piëmont en Ligurië hebben de noodtoestand uitgeroepen.

Vlak over de grens in Frankrijk wordt nog naar vermisten gezocht. Volgens de autoriteiten is er met circa 500 millimeter nog nooit zo veel regenval gemeten. Ten noorden van Nice zijn dorpen van de buitenwereld afgesneden omdat bruggen zijn weggespoeld.