Meeste tgv’s vallen uit door staking Frankrijk

Slechts een op de tien hogesnelheidstreinen (tgv) rijden donderdag in Frankrijk als gevolg van een naar verwachting massale staking. De nationale spoorwegmaatschappij SNCF voorziet dat ook 90 procent van de regionale treinen uitvalt en het internationale treinverkeer zal lijden onder de protestacties. Zo zijn er al zestien Eurostar-verbindingen van Parijs naar Londen afgelast. Thalys raadt reizigers die 5 of 6 december naar Parijs willen, aan hun reis uit te stellen.

De stakingsacties zijn gericht tegen de plannen van de regering om het pensioenstelsel te hervormen en te stroomlijnen. Het is niet duidelijk hoelang de stakingen duren en wie er allemaal het werk neerleggen. Tal van scholen zijn donderdag en vrijdag gesloten.

Aangenomen wordt dat in en rond Parijs weinig openbaar vervoer normaal functioneert. Maar in de hoofdstad zijn wel betogingen gepland. De onvrede over de regeringsplannen is groot, maar het ligt nog steeds niet vast wat de regering precies wil doen.

Volgens opiniepeilers is driekwart van de ondervraagden het ermee eens dat het pensioenstelsel wordt hervormd. Minder dan de helft staat achter de protestacties van donderdag. De datum is niet toevallig. De actievoerders herinneren zo aan 5 december 1995, toen bijna een miljoen Fransen de straat op gingen om tegen onder meer de pensioenhervormingen van toenmalig premier Alain Juppé te demonstreren. De staking trof niet alleen het vervoer, maar verlamde het hele land en Juppé trok zijn plan in.