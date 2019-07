‘Meeste mensen al weg uit kampen Xinjiang’

De meeste mensen die naar omstreden detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang zijn gestuurd, zijn volgens de autoriteiten alweer teruggekeerd in de samenleving. „De meesten hebben hun studies afgerond en werk gevonden”, zei vicevoorzitter van Xinjiang Alken Tuniaz tijdens een persconferentie in Peking.

De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt hoeveel mensen de afgelopen jaren precies zijn vastgehouden in de kampen. Het gaat volgens experts en activisten om meer dan een miljoen Oeigoeren en leden van andere overwegend islamitische minderheden.

China zegt dat de kampen een soort trainingscentra zijn waar extremisme wordt aangepakt en mensen nieuwe vaardigheden krijgen aangeleerd. Er wordt aandacht besteed aan Chinese wetgeving, de taal Mandarijn en „de ware betekenis van religie”, aldus voorzitter Shohrat Zakir van Xinjiang.

Een zakenman die bijna twee maanden in zo’n kamp zat, zei dat de centra in zijn ogen maar één doel hebben: mensen zover krijgen dat ze afstand doen van hun geloofsovertuigingen. Hij stelde dat gedetineerden dagelijks patriottische liederen moesten zingen en varkensvlees moesten eten, wat moslims is verboden.