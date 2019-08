‘Meeste kans zwarte man op dood door politie’

Van alle Amerikanen lopen zwarte mannen de meeste kans om te worden gedood door de politie. Voor hen is het risico 1 op 1000 en daarmee is politiegeweld met name voor jonge zwarte mannen een van de belangrijkste doodsoorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van drie Amerikaanse universiteiten.

Gemiddeld is het risico voor Amerikaanse mannen om te sterven door politiegeweld 1 op 2000, voor vrouwen in de VS geldt een gemiddelde van 1 op 33.000. Het risico ligt het laagst voor blanke mannen en vrouwen, latina-vrouwen en mensen uit Hawaï.

Niet alleen zwarte mannen hebben in de VS meer kans om te sterven door politiegeweld, dat geldt ook voor zwarte vrouwen, latino-mannen, indianen en eskimo’s. Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat het risico het grootst is in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar.